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В Австрії затвердили
12-годинний робочий день

В Австрії затвердили 12-годинний робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:47

В Австрії затвердили 12-годинний робочий день

Пропонуємо до обговорення:
Працівники будуть самі вибирати, чи переходити на 12-годинний день або ж працювати по 8-10 годин в день.

Дивися повний текст В Австрії затвердили 12-годинний робочий день.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:47

Вот и ответ на вопрос, почему страна процветает? Потому что пашут как лошади, а не кредиты просят.
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:57

  link654 написав:Вот и ответ на вопрос, почему страна процветает? Потому что пашут как лошади, а не кредиты просят.

Ну от работы лошади эти дохнут. У нас тоже пашут, да только оплата труда разная у нас и в Австралии.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:35

Вы страны попутали, кто мешает сделать лучше чем в Австрии? Те украинцы, что при власти?
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:38

  link654 написав:Вы страны попутали, кто мешает сделать лучше чем в Австрии? Те украинцы, что при власти?

А хто ж ? Найманий робітник може щось змінити - крім місця роботи та проживання ?
І це поки що ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:57

Re: хто ж

  Puente написав:Найманий робітник може щось змінити - крім місця роботи та проживання ? І це поки що

Начальники тоже наемные бывают.
sal
 
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