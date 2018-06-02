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В Австрії затвердили 12-годинний робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Працівники будуть самі вибирати, чи переходити на 12-годинний день або ж працювати по 8-10 годин в день.
Дивися повний текст В Австрії затвердили 12-годинний робочий день
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R2
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:47
Вот и ответ на вопрос, почему страна процветает? Потому что пашут как лошади, а не кредиты просят.
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link654
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:57
link654 написав:
Вот и ответ на вопрос, почему страна процветает? Потому что пашут как лошади, а не кредиты просят.
Ну от работы лошади эти дохнут. У нас тоже пашут, да только оплата труда разная у нас и в Австралии.
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vetka
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:35
Вы страны попутали, кто мешает сделать лучше чем в Австрии? Те украинцы, что при власти?
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link654
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:38
link654 написав:
Вы страны попутали, кто мешает сделать лучше чем в Австрии? Те украинцы, что при власти?
А хто ж ? Найманий робітник може щось змінити - крім місця роботи та проживання ?
І це поки що ...
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Puente
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:57
Puente написав:
Найманий робітник може щось змінити - крім місця роботи та проживання ? І це поки що
Начальники тоже наемные бывают.
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sal
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:17
link654 написав:
Вы страны попутали, кто мешает сделать лучше чем в Австрии? Те украинцы, что при власти?
А по мордам и фамилиям там украинцев кот наплакал
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tigr-uu
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:36
link654 написав:
Вот и ответ на вопрос, почему страна процветает? Потому что пашут как лошади, а не кредиты просят.
А яка тоді відповідь на питання чому процвітають Франція і деякі північноєвропейські країни, у яких робочий тиждень менше 40 год
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socioniktest
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:21
Если, кто думает, что у нас пашут, то глубоко ошибаются. Пашут в Польше на огурцах и в Греции на апельсинах. А здесь курят и стонут, что им мало платят.
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Ratatui
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