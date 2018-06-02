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В Австрії затвердили 12-годинний робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:40
Це щось проти трендів. А як же роботи, які мають вивільняти людину для творчості і т.д.
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