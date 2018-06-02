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В Австрії затвердили
12-годинний робочий день

В Австрії затвердили 12-годинний робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:40

Це щось проти трендів. А як же роботи, які мають вивільняти людину для творчості і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 08:56

назад в будущее..
2germ2
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