Верховна Рада попередньо схвалила посилення санкцій за порушення правил дорожнього руху.
Дивися повний текст В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні загрожують нові покарання (інфографіка).
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50
В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
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Дивися повний текст В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні загрожують нові покарання (інфографіка).
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