Верховна Рада попередньо схвалила посилення санкцій за порушення правил дорожнього руху.
Дивися повний текст В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні загрожують нові покарання (інфографіка).
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50
В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні загрожують нові покарання (інфографіка).
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:25
> виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.
Это получается эти 8-10 лет он будет без прав и в тюрьме он водить не сможет? ))
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:36
Re: В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
Та це знову чергові варіанти корупції додаткової великорозмірної ...
Таксу за "випимши" за рулем знаєте ? 1500 грн зразу ... І про що говорити далі ...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:37
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:41
Re: в'язниця
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