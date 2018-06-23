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В'язниця і довічне позбавлення
прав: водіям в Україні...

В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50

В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада попередньо схвалила посилення санкцій за порушення правил дорожнього руху.

Дивися повний текст В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні загрожують нові покарання (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50

На "слуг народа" эти правила тоже распространяются?
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:21

А сколько сейчас за неумышленное дают?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:25

> виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.

Это получается эти 8-10 лет он будет без прав и в тюрьме он водить не сможет? ))
andretar
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:36

Re: В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...

Та це знову чергові варіанти корупції додаткової великорозмірної ...
Таксу за "випимши" за рулем знаєте ? 1500 грн зразу ... І про що говорити далі ...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:37

  andretar написав:> виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.

Это получается эти 8-10 лет он будет без прав и в тюрьме он водить не сможет? ))


Вы забили про условные сроки, про досрочное освобождение, про амнистии. Мало кто сидит полный срок.
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:41

Re: в'язниця

  link654 написав:На "слуг народа" эти правила тоже распространяются

Столько же дают и за коррупцию.
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