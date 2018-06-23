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В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада попередньо схвалила посилення санкцій за порушення правил дорожнього руху.
Дивися повний текст В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні загрожують нові покарання (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50
На "слуг народа" эти правила тоже распространяются?
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link654
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:21
А сколько сейчас за неумышленное дают?
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p_a_l
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:25
> виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.
Это получается эти 8-10 лет он будет без прав и в тюрьме он водить не сможет? ))
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andretar
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:36
Та це знову чергові варіанти корупції додаткової великорозмірної ...
Таксу за "випимши" за рулем знаєте ? 1500 грн зразу ... І про що говорити далі ...
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Puente
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:37
andretar написав:
> виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.
Это получается эти 8-10 лет он будет без прав и в тюрьме он водить не сможет? ))
Вы забили про условные сроки, про досрочное освобождение, про амнистии. Мало кто сидит полный срок.
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link654
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:41
link654 написав:
На "слуг народа" эти правила тоже распространяются
Столько же дают и за коррупцию.
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sal
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:43
Как быть с полицаями разводилами, которые из каждого трезвого несколько пьяных сделают?
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papakarlo_ukraine
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:23
Puente написав:
Та це знову чергові варіанти корупції додаткової великорозмірної ...
Таксу за "випимши" за рулем знаєте ? 1500 грн зразу ... І про що говорити далі ...
Это тебе медведчук сказал? Врать не надоело ?
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locustsucol
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:31
papakarlo_ukraine написав:
Как быть с полицаями разводилами, которые из каждого трезвого несколько пьяных сделают?
Что, насильно напоят?
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Faceless
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