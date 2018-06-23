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В'язниця і довічне позбавлення
прав: водіям в Україні...

В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:34

Re: В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...

  Faceless написав:Что, насильно напоят?

сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию
vill
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:52

  vill написав:
  Faceless написав:Что, насильно напоят?

сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию

Долго думал, чтобы такое сочинить? :mrgreen:
locustsucol
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