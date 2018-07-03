В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:34
Faceless написав:
Что, насильно напоят?
сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию
vill
Повідомлень: 147
З нами з: 01.12.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:11
locustsucol написав: vill написав: Faceless написав:
Что, насильно напоят?
сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию
Долго думал, чтобы такое сочинить?
От тюрьмы и от сумы не зарекайся, в нашем мире все возможно
http://pauluskp.com/news/8fbd6e97c
tigr-uu
Повідомлень: 464
З нами з: 05.02.11
Подякував: 113 раз.
Подякували: 117 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:11
Я бы ещё алкашей кастрировал. Алкоголики размножаться не должны. Стране нужны здоровые рабочие руки.
Ratatui
Повідомлень: 5916
З нами з: 30.11.12
Подякував: 91 раз.
Подякували: 557 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:33
Puente написав:
Та це знову чергові варіанти корупції додаткової великорозмірної ...
Таксу за "випимши" за рулем знаєте ? 1500 грн зразу ... І про що говорити далі ...
Пока пролицаи будут брать законы действовать не станут.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13448
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 1117 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
1
25
3
87
П'ят 06 лип, 2018 18:24 freeze
46
3081
П'ят 06 лип, 2018 00:52 Surfer