сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:34
Re: В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:52
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:11
От тюрьмы и от сумы не зарекайся, в нашем мире все возможно
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:11
Я бы ещё алкашей кастрировал. Алкоголики размножаться не должны. Стране нужны здоровые рабочие руки.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:33
Пока пролицаи будут брать законы действовать не станут.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:44
Re: В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
проколоть иглой от шприца со спиртом упаковку от мудштука,маленькая капелька спирта в сам мудштук, невсякий и заметит такое ноу хау, особенно ночью , лже понятые или лже свидетели тоже на службе бывают и ...фальсификация готова, или скажешь ничего подобного никогда не было?
Додано: Суб 07 лип, 2018 08:39
vill Как бы за этим должен быть анализ крови. А он, если вы в последнее время не пили, всё покажет.
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