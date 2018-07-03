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В'язниця і довічне позбавлення
прав: водіям в Україні...

В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:34

Re: В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...

  Faceless написав:Что, насильно напоят?

сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию
vill
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:52

  vill написав:
  Faceless написав:Что, насильно напоят?

сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию

Долго думал, чтобы такое сочинить? :mrgreen:
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:11

  locustsucol написав:
  vill написав:
  Faceless написав:Что, насильно напоят?

сфальсифицировать очень возможно, нет ведь никаких наказаний за фальсификацию

Долго думал, чтобы такое сочинить? :mrgreen:

От тюрьмы и от сумы не зарекайся, в нашем мире все возможно http://pauluskp.com/news/8fbd6e97c
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Я бы ещё алкашей кастрировал. Алкоголики размножаться не должны. Стране нужны здоровые рабочие руки.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:33

  Puente написав:Та це знову чергові варіанти корупції додаткової великорозмірної ...
Таксу за "випимши" за рулем знаєте ? 1500 грн зразу ... І про що говорити далі ...

Пока пролицаи будут брать законы действовать не станут.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:44

Re: В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні...

  locustsucol написав:Долго думал, чтобы такое сочинить?

проколоть иглой от шприца со спиртом упаковку от мудштука,маленькая капелька спирта в сам мудштук, невсякий и заметит такое ноу хау, особенно ночью , лже понятые или лже свидетели тоже на службе бывают и ...фальсификация готова, или скажешь ничего подобного никогда не было?
vill
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 08:39

vill Как бы за этим должен быть анализ крови. А он, если вы в последнее время не пили, всё покажет.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:20

papchik, не обязательно. если человек бухал сутки назад, то может подумать что это "еще не выветрилось" и попытается "решить всё на месте" (а для этого этот цирк и затевается). Тут еще многое зависит от ораторского искусства полицая - если грамотно давит на психику, то может и прокатить. Так что да - если уверены в себе, то только к врачу.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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