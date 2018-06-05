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Складаний смартфон Samsung
отримає вигнуту батарею

Складаний смартфон Samsung отримає вигнуту батарею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:50

Складаний смартфон Samsung отримає вигнуту батарею

Пропонуємо до обговорення:
Нові акумулятори повинні мати ємність від 3000 мАгод і більше.

Дивися повний текст Складаний смартфон Samsung отримає вигнуту батарею.
R2
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