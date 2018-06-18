Найголовніше — це буде контроль за голосуванням кожного депутата
Дивися повний текст У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:55
У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:55
Надо, чтобы по отпечаткам пальцев или сетчатке глаза идентифицировали. В противном случае карточки спокойно могут передавать однопартийцам и т.д.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:19
Нужна идентификация двух пальцев на двух руках и прикасаться 5 сек. Чтобы за это время нельзя было подержать за соседа.
Вот и все.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:21
Достаточно сделать привязку отпечатка к рабочему месту, чтобы на чужом нельзя было - еще проще
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|