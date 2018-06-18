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У Раді планують запровадити
ID-картки для народних депутатів

У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:55

У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів

Пропонуємо до обговорення:
Найголовніше — це буде контроль за голосуванням кожного депутата

Дивися повний текст У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:55

Надо, чтобы по отпечаткам пальцев или сетчатке глаза идентифицировали. В противном случае карточки спокойно могут передавать однопартийцам и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:19

Нужна идентификация двух пальцев на двух руках и прикасаться 5 сек. Чтобы за это время нельзя было подержать за соседа.
Вот и все.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:21

  p_a_l написав:Нужна идентификация двух пальцев на двух руках и прикасаться 5 сек. Чтобы за это время нельзя было подержать за соседа.
Вот и все.

Достаточно сделать привязку отпечатка к рабочему месту, чтобы на чужом нельзя было - еще проще
Faceless
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