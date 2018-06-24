В Україні за перший місяць літа долар так і не опустився нижче позначки 26 грн.
Дивися повний текст Експерти дали поради, коли краще купувати долари.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:14
Експерти дали поради, коли краще купувати долари
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Дивися повний текст Експерти дали поради, коли краще купувати долари.
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