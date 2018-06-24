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Експерти дали поради,
коли краще купувати долари

Експерти дали поради, коли краще купувати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:14

Експерти дали поради, коли краще купувати долари

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за перший місяць літа долар так і не опустився нижче позначки 26 грн.

Дивися повний текст Експерти дали поради, коли краще купувати долари.
R2
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