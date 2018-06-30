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У програмі «Бонус до депозиту»
з'явився новий банк-учасник

У програмі «Бонус до депозиту» з'явився новий банк-учасник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:30

У програмі «Бонус до депозиту» з'явився новий банк-учасник

Пропонуємо до обговорення:
VTB Bank (Україна) став новим учасником програми «Бонус до депозиту»

Дивися повний текст У програмі «Бонус до депозиту» з'явився новий банк-учасник.
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