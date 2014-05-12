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MyZaym - сервис
подбора кредита

MyZaym - сервис подбора кредита
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:52

MyZaym - сервис подбора кредита

MyZaym - сервис подбора кредитаПросмотров: 10Размещено: 03. 07. 2018
Нужны деньги до зарплаты или на другие нужды? Предлагаем вам с помощью сервиса myZaym подобрать лучший кредит по выгодным условиям.

Все предложения можно сортировать по времени, стоимости и типу выдачи.

Узнать до оформления кредита, сколько вы переплатите за весь срок действия договора. Получить кредит под 0% до 30 дней. И много чего еще.

Сервис абсолютно бесплатный и не требует обязательной регистрации.


Минимальные требования и условия:

Сумма займа: от 50 до 15 000 грн

Сумма кредита: от 500 до 200 000 грн

Срок кредита от 1 до 30 дней

Пролонгация: Есть

Процентная ставка по займам на день: от 0. 01% - первый займ, и до 1. 9% - повторный займ

Процентная ставка по кредитам в год: от 46%

Детальніше на сайті: https: //myzaym. com/uk-ua/
MyZaym
 
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З нами з: 05.07.18
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