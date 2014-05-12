MyZaym - сервис подбора кредита

MyZaym - сервис подбора кредитаПросмотров: 10Размещено: 03. 07. 2018
Нужны деньги до зарплаты или на другие нужды? Предлагаем вам с помощью сервиса myZaym подобрать лучший кредит по выгодным условиям.
Все предложения можно сортировать по времени, стоимости и типу выдачи.
Узнать до оформления кредита, сколько вы переплатите за весь срок действия договора. Получить кредит под 0% до 30 дней. И много чего еще.
Сервис абсолютно бесплатный и не требует обязательной регистрации.
Минимальные требования и условия:
Сумма займа: от 50 до 15 000 грн
Сумма кредита: от 500 до 200 000 грн
Срок кредита от 1 до 30 дней
Пролонгация: Есть
Процентная ставка по займам на день: от 0. 01% - первый займ, и до 1. 9% - повторный займ
Процентная ставка по кредитам в год: от 46%
Детальніше на сайті: https: //myzaym. com/uk-ua/