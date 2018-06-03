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Аудитори виявили в київському
аеропорту збитків на 120...

Аудитори виявили в київському аеропорту збитків на 120...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:03

Аудитори виявили в київському аеропорту збитків на 120...

Пропонуємо до обговорення:
Майно не відповідає ознакам цілісного майнового комплексу

Дивися повний текст Аудитори виявили в київському аеропорту збитків на 120 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:03

А они что думали что он будет деньги зарабатывать ????
vasia_fin
 
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