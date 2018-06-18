Відповідальний зберігач заявляє, що машини описали в його присутності на митних постах, але він їх не зберігав через відсутність для цього місця.
Дивися повний текст У Харкові \"загубили\" 35 арештованих авто на 15 млн грн.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06
У Харкові "загубили" 35 арештованих авто на 15 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові \"загубили\" 35 арештованих авто на 15 млн грн.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06
А мы удивляется откуда у племянницы министра юстиции Петренко, рраз, и появились квартиры на семь миллионов гривен. Впрочем племянница министра утверждает, что н@сосала, министр же юстиции рассказывает, что недвижимость подарили.
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