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У Харкові "загубили" 35
арештованих авто на 15 млн грн

У Харкові "загубили" 35 арештованих авто на 15 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06

У Харкові "загубили" 35 арештованих авто на 15 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальний зберігач заявляє, що машини описали в його присутності на митних постах, але він їх не зберігав через відсутність для цього місця.

Дивися повний текст У Харкові \"загубили\" 35 арештованих авто на 15 млн грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:06

А мы удивляется откуда у племянницы министра юстиции Петренко, рраз, и появились квартиры на семь миллионов гривен. Впрочем племянница министра утверждает, что н@сосала, министр же юстиции рассказывает, что недвижимость подарили.
Biba
 
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