Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" підвищила ступінь заходів безпеки голови компанії Андрія Коболєва.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:20
"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:24
Срочно нужны пояснения этой перемоги от "любителей шоколада"!
Всё IMHO
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:51
Терміново потрібно підняти ціну на газ, а то витрати ростуть, а раби мало платять
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:01
Ничего страшного , у нищих еще звенят копейки в карманах , вводите уже абонплату и покупайте ему бронированный Ферари
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