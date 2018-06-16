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"Нафтогаз" придбав Коболєву
броньований "Кадиллак"

"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:20

"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" підвищила ступінь заходів безпеки голови компанії Андрія Коболєва.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" придбав Коболєву броньований \"Кадиллак\".
R2
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чтобы премию не отобрали
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:24

Срочно нужны пояснения этой перемоги от "любителей шоколада"!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:51

Терміново потрібно підняти ціну на газ, а то витрати ростуть, а раби мало платять
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:01

Ничего страшного , у нищих еще звенят копейки в карманах , вводите уже абонплату и покупайте ему бронированный Ферари
makishin60
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