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"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки НАК "Нафтогаз України" підвищила ступінь заходів безпеки голови компанії Андрія Коболєва.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" придбав Коболєву броньований \"Кадиллак\"
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R2
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:20
чтобы премию не отобрали
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sal
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:24
Срочно нужны пояснения этой перемоги от "любителей шоколада"!
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:51
Терміново потрібно підняти ціну на газ, а то витрати ростуть, а раби мало платять
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Дикий не Дикий
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:01
Ничего страшного , у нищих еще звенят копейки в карманах , вводите уже абонплату и покупайте ему бронированный Ферари
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makishin60
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:13
А его дружку, сыночку Витренко, почему не купили? Он что - не человек?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:36
Вкладчик1234 написав:
А его дружку, сыночку Витренко, почему не купили? Он что - не человек?
Быть сыном кого-то - должность? Тебе не стыдно проповедовать неадертальско-запоребриковые "понятия" ?
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locustsucol
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:40
locustsucol написав: Вкладчик1234 написав:
А его дружку, сыночку Витренко, почему не купили? Он что - не человек?
Быть сыном кого-то - должность? Тебе не стыдно проповедовать неадертальско-запоребриковые "понятия" ?
Да и не только сын. А и кум-брат-сват-одноклассник-одногруппник-сослуживец-охранник...
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59
Країна цинічного безпредєла.
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sena_2008atp
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