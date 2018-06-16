"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"

Це про запорєбрік ?
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:06
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:04
Через Прозоро покупали ?
Ничего не имею против Кадиллака, да хоть бронированное "яйцо" ему купите и носите его в нем Но конечно их жизнь в "сказке" и за наши деньги, против наших денег, заставляет задуматься и вспоминается фильм "Элизиум: Рай не на Земле", вторую часть можно снимать у нас в стране, декорации готовы
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