"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"

Це про запорєбрік ?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:06
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:04
Через Прозоро покупали ?
Ничего не имею против Кадиллака, да хоть бронированное "яйцо" ему купите и носите его в нем Но конечно их жизнь в "сказке" и за наши деньги, против наших денег, заставляет задуматься и вспоминается фильм "Элизиум: Рай не на Земле", вторую часть можно снимать у нас в стране, декорации готовы
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:00
Видел фото Ким Чен Ына - ехал на заднем сиденье машины типа "Лада-Калина"
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04
Ну, раз Toyota Highlander бюджетный автомобиль, тогда газ по 7 для пересичных - это даром...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:27
Коболев получал неоднократные угрозы его жизни, наверное, от благодарных украинцев. Хотя, тут должна была бы сработать правоохранительная система и задержать террористов. В чем же дело? Ах, да, правоохранительной системы в Украине уже несколько лет, как нет, одни селфи-полицейские в американской форме. Тогда Коболеву нужно передвигаться в танке, чтобы можно было отстреливаться от благодарного народа.
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