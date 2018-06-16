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"Нафтогаз" придбав Коболєву
броньований "Кадиллак"

"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:06

  sena_2008atp написав:Країна цинічного безпредєла.

Це про запорєбрік ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:04

Через Прозоро покупали ? :)

Ничего не имею против Кадиллака, да хоть бронированное "яйцо" ему купите и носите его в нем :) Но конечно их жизнь в "сказке" и за наши деньги, против наших денег, заставляет задуматься и вспоминается фильм "Элизиум: Рай не на Земле", вторую часть можно снимать у нас в стране, декорации готовы ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:00

Видел фото Ким Чен Ына - ехал на заднем сиденье машины типа "Лада-Калина"
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Ну, раз Toyota Highlander бюджетный автомобиль, тогда газ по 7 для пересичных - это даром...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:27

  Вкладчик1234 написав:Срочно нужны пояснения этой перемоги от "любителей шоколада"!

Коболев получал неоднократные угрозы его жизни, наверное, от благодарных украинцев. Хотя, тут должна была бы сработать правоохранительная система и задержать террористов. В чем же дело? Ах, да, правоохранительной системы в Украине уже несколько лет, как нет, одни селфи-полицейские в американской форме. Тогда Коболеву нужно передвигаться в танке, чтобы можно было отстреливаться от благодарного народа.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:14

  locustsucol написав:
  sena_2008atp написав:Країна цинічного безпредєла.

Це про запорєбрік ?

а вы видите принципиальную разницу?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 07:49

На Чоп-скую таможню, пииехал чудик с Киева по "кантрабанда стоп" на бюджетном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 2018.
В этом вся суть "европейской" власти.
brk01230
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 08:29

Украина очень богатая страна. И она может позволить себе 2 бронированных авто для Президента и 1 для Коболева. Иначе благодарные украинцы затискают в объятиях и заслюнявят поцелуями этих лиц за все то хорошее, что они сделали для граждан Украины. А когда тогда им работать, если все время надо будет отмываться от слюней?

P.S. Мне очень интересно, что будут писать на форуме через год (когда Порошенко уже не будет Президентом и, возможно, навсегда покинет страну) его "идейные" защитники?
yanyura
 
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