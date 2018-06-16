"Нафтогаз" придбав Коболєву броньований "Кадиллак"

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:00
Видел фото Ким Чен Ына - ехал на заднем сиденье машины типа "Лада-Калина"
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04
Ну, раз Toyota Highlander бюджетный автомобиль, тогда газ по 7 для пересичных - это даром...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:14
а вы видите принципиальную разницу?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 07 лип, 2018 07:49
На Чоп-скую таможню, пииехал чудик с Киева по "кантрабанда стоп" на бюджетном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 2018.
В этом вся суть "европейской" власти.
Додано: Суб 07 лип, 2018 08:29
Украина очень богатая страна. И она может позволить себе 2 бронированных авто для Президента и 1 для Коболева. Иначе благодарные украинцы затискают в объятиях и заслюнявят поцелуями этих лиц за все то хорошее, что они сделали для граждан Украины. А когда тогда им работать, если все время надо будет отмываться от слюней?
P.S. Мне очень интересно, что будут писать на форуме через год (когда Порошенко уже не будет Президентом и, возможно, навсегда покинет страну) его "идейные" защитники?
Додано: Суб 07 лип, 2018 15:01
как показывает опыт предыдущих лет "идейные" легко и быстро меняют идеи в зависимости от текущего момента - один из лучших примеров это Тарас Черновол...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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