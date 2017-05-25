RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З тротуарів зникнуть
кіоски та білборди

З тротуарів зникнуть кіоски та білборди
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05

З тротуарів зникнуть кіоски та білборди

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня при проектуванні доріг не допускається встановлення тимчасових споруд і рекламних конструкцій на пішохідних тротуарах.

Дивися повний текст З тротуарів зникнуть кіоски та білборди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83001
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05

Парцхаладзе денег хочет... а что старые нормы соблюдали или новые будут как-то по-новому соблюдать?
Cactus
 
Повідомлень: 777
З нами з: 26.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:39

  Cactus написав:Парцхаладзе денег хочет... а что старые нормы соблюдали или новые будут как-то по-новому соблюдать?

Старые нормы на столько абсурдны и на столько стары, что их соблюдать - быть идиотом и не выгодно ни кому - ни тем для кого они, ни тем кому их нужно соблюдать. Новые нормы переписаны заново, со здравым смыслом и согласно текущему времени и принятым нормам в цивилизации.
Иногда нужно что-то разрушить, что-то гнилое, чтобы это спасти и дать ему смысл.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 27.08.15
Подякував: 326 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avacs2006, sal, Вкладчик1234 і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Навесні черги за біометричними паспортами зникнуть - ДМС
R2 » Сер 29 лис, 2017 22:55
3 502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 10:31
cannabis_ua
В ДП "Документ" повідомили, коли зникнуть проблеми з...
R2 » Вів 26 вер, 2017 09:45
8 1153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 вер, 2017 12:14
Faceless
Насалик розповів, коли в Україні зникнуть збиткові шахти
R2 » Чет 25 тра, 2017 12:42
1 681
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 тра, 2017 12:42
cisukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7787)
06.07.2018 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.