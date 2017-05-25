З 1 вересня при проектуванні доріг не допускається встановлення тимчасових споруд і рекламних конструкцій на пішохідних тротуарах.
Дивися повний текст З тротуарів зникнуть кіоски та білборди.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05
З тротуарів зникнуть кіоски та білборди
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Дивися повний текст З тротуарів зникнуть кіоски та білборди.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05
Парцхаладзе денег хочет... а что старые нормы соблюдали или новые будут как-то по-новому соблюдать?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:39
Старые нормы на столько абсурдны и на столько стары, что их соблюдать - быть идиотом и не выгодно ни кому - ни тем для кого они, ни тем кому их нужно соблюдать. Новые нормы переписаны заново, со здравым смыслом и согласно текущему времени и принятым нормам в цивилизации.
Иногда нужно что-то разрушить, что-то гнилое, чтобы это спасти и дать ему смысл.
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