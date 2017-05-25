З 1 вересня при проектуванні доріг не допускається встановлення тимчасових споруд і рекламних конструкцій на пішохідних тротуарах.
Дивися повний текст З тротуарів зникнуть кіоски та білборди.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05
З тротуарів зникнуть кіоски та білборди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З тротуарів зникнуть кіоски та білборди.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05
Парцхаладзе денег хочет... а что старые нормы соблюдали или новые будут как-то по-новому соблюдать?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:39
Старые нормы на столько абсурдны и на столько стары, что их соблюдать - быть идиотом и не выгодно ни кому - ни тем для кого они, ни тем кому их нужно соблюдать. Новые нормы переписаны заново, со здравым смыслом и согласно текущему времени и принятым нормам в цивилизации.
Иногда нужно что-то разрушить, что-то гнилое, чтобы это спасти и дать ему смысл.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:24
locustsucol Вы прежде чем писать загляните в эти нормы, до и после, переставлять слова, менять пункты ума много не надо, так я еще раз спрашиваю старые нормы выполнялись? Ах да, нужно быть идиотом..., а новые нормы но с переставленными старыми словами теперь то уж точно будут выполнять...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:28
а что конкретно в старых нормах вы считаете абсурдным? можете привести 2-3 конкретных примера?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:08
У нас мэр всё сносит
Наливайки, лотереи, мост...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:55
Re: нормы
А есть полная уверенность в здравом смысле тех, кто переписывал и принимал новые нормы?
Надо привести примеры старых и новых норм. А так же тех, кто их переписывал и принимал. Иначе все вами написанное простой набор фраз/штампов.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:17
Скучили за совковою казармою? В СССР вулиці були голі - без кафешок, кіосків, лотків. Одна союзпєчять з газетою "правда". Солдафонам подобалося.
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