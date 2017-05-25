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З тротуарів зникнуть
кіоски та білборди

З тротуарів зникнуть кіоски та білборди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05

З тротуарів зникнуть кіоски та білборди

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня при проектуванні доріг не допускається встановлення тимчасових споруд і рекламних конструкцій на пішохідних тротуарах.

Дивися повний текст З тротуарів зникнуть кіоски та білборди.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:05

Парцхаладзе денег хочет... а что старые нормы соблюдали или новые будут как-то по-новому соблюдать?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:39

  Cactus написав:Парцхаладзе денег хочет... а что старые нормы соблюдали или новые будут как-то по-новому соблюдать?

Старые нормы на столько абсурдны и на столько стары, что их соблюдать - быть идиотом и не выгодно ни кому - ни тем для кого они, ни тем кому их нужно соблюдать. Новые нормы переписаны заново, со здравым смыслом и согласно текущему времени и принятым нормам в цивилизации.
Иногда нужно что-то разрушить, что-то гнилое, чтобы это спасти и дать ему смысл.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:24

locustsucol Вы прежде чем писать загляните в эти нормы, до и после, переставлять слова, менять пункты ума много не надо, так я еще раз спрашиваю старые нормы выполнялись? Ах да, нужно быть идиотом..., а новые нормы но с переставленными старыми словами теперь то уж точно будут выполнять...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:28

  locustsucol написав:
  Cactus написав:Парцхаладзе денег хочет... а что старые нормы соблюдали или новые будут как-то по-новому соблюдать?

Старые нормы на столько абсурдны и на столько стары, что их соблюдать - быть идиотом и не выгодно ни кому - ни тем для кого они, ни тем кому их нужно соблюдать. Новые нормы переписаны заново, со здравым смыслом и согласно текущему времени и принятым нормам в цивилизации.
Иногда нужно что-то разрушить, что-то гнилое, чтобы это спасти и дать ему смысл.

а что конкретно в старых нормах вы считаете абсурдным? можете привести 2-3 конкретных примера?
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Re: нормы

  locustsucol написав:Новые нормы переписаны заново, со здравым смыслом и согласно текущему времени и принятым нормам в цивилизации.
Иногда нужно что-то разрушить

А есть полная уверенность в здравом смысле тех, кто переписывал и принимал новые нормы?
Надо привести примеры старых и новых норм. А так же тех, кто их переписывал и принимал. Иначе все вами написанное простой набор фраз/штампов.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:17

Скучили за совковою казармою? В СССР вулиці були голі - без кафешок, кіосків, лотків. Одна союзпєчять з газетою "правда". Солдафонам подобалося.
philippedcnr
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:45

  philippedcnr написав:Скучили за совковою казармою? В СССР вулиці були голі - без кафешок, кіосків, лотків. Одна союзпєчять з газетою "правда". Солдафонам подобалося.


У немцев тоже киосков и лотков нет, не считая время праздничных ярмарок
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:32

  locustsucol написав:Новые нормы переписаны заново, со здравым смыслом и согласно текущему времени и принятым нормам в цивилизации.

новые нормы не всегда свидетельствуют о прогрессе. например внедрение некоторых европейских норм в Украине привело к снижению качества многих украинских продуктов...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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