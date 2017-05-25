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З тротуарів зникнуть кіоски та білборди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:34
link654 написав: philippedcnr написав:
Скучили за совковою казармою? В СССР вулиці були голі - без кафешок, кіосків, лотків. Одна союзпєчять з газетою "правда". Солдафонам подобалося.
У немцев тоже киосков и лотков нет, не считая время праздничных ярмарок
откуда такие фантазии про Германию? зачем писать такой бред?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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