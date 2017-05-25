З тротуарів зникнуть кіоски та білборди

откуда такие фантазии про Германию? зачем писать такой бред?
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:34
откуда такие фантазии про Германию? зачем писать такой бред?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 07 лип, 2018 01:09
Какой бред? Если в Германии есть Kiosk, то это не МАФ. Или хочешь сказать, что Döner тоже на улице делают? Знаю это не по наслышке.
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