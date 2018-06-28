Про це Прем'єр-міністр сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Дивися повний текст Гройсман каже, що на перерахунок пенсій потрібні десятки мільярдів.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:09
Гройсман каже, що на перерахунок пенсій потрібні десятки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман каже, що на перерахунок пенсій потрібні десятки мільярдів.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:10
как Гройцман может говорить сколько денег нужно, если он не знает сколько пенсионеров в стране, да что там говорить, он даже не знает сколько вообще людей в Украине...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:41
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