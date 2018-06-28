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Гройсман каже, що на перерахунок
пенсій потрібні десятки...

Гройсман каже, що на перерахунок пенсій потрібні десятки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:09

Гройсман каже, що на перерахунок пенсій потрібні десятки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем'єр-міністр сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Дивися повний текст Гройсман каже, що на перерахунок пенсій потрібні десятки мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:10

как Гройцман может говорить сколько денег нужно, если он не знает сколько пенсионеров в стране, да что там говорить, он даже не знает сколько вообще людей в Украине...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:41

  Cactus написав:как Гройцман может говорить сколько денег нужно, если он не знает сколько пенсионеров в стране, да что там говорить, он даже не знает сколько вообще людей в Украине...

Забыли у тебя спросить авторитетное мнение. Очень не хватало твоего словесного испраженения и гимнастик по обзыванию.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:36

locustsucol обращайся, если что.
Cactus
 
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