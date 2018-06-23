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IKEA почала набирати
співробітників в Україні

IKEA почала набирати співробітників в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:57

IKEA почала набирати співробітників в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Відома шведська компанія з виробництва товарів для дому IKEA почала набір співробітників в український підрозділ. Про це свідчить відповідне оголошення компанії на українському сайті з пошуку роботи.

Дивися повний текст IKEA почала набирати співробітників в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:57

Выход Икеи убьёт значительную часть СПДшников - производителей низшего и среднего ценового диапазона.
nyv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:17

  nyv написав:Выход Икеи убьёт значительную часть СПДшников - производителей низшего и среднего ценового диапазона.

Производителей чего именно?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
deniska
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