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IKEA почала набирати співробітників в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Відома шведська компанія з виробництва товарів для дому IKEA почала набір співробітників в український підрозділ. Про це свідчить відповідне оголошення компанії на українському сайті з пошуку роботи.
Дивися повний текст IKEA почала набирати співробітників в Україні
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:57
Выход Икеи убьёт значительную часть СПДшников - производителей низшего и среднего ценового диапазона.
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nyv
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:17
nyv написав:
Выход Икеи убьёт значительную часть СПДшников - производителей низшего и среднего ценового диапазона.
Производителей чего именно?
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deniska
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:24
deniska написав: nyv написав:
Выход Икеи убьёт значительную часть СПДшников - производителей низшего и среднего ценового диапазона.
Производителей чего именно?
Мебели.
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freeze
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