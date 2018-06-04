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До аудиту ремонту доріг
залучать експертів FIDIC

До аудиту ремонту доріг залучать експертів FIDIC
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59

До аудиту ремонту доріг залучать експертів FIDIC

Пропонуємо до обговорення:
Це дозволить економити колосальні кошти держбюджету.

Дивися повний текст До аудиту ремонту доріг залучать експертів FIDIC.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:00

Дай Б-г!
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