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До аудиту ремонту доріг залучать експертів FIDIC
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59
Пропонуємо до обговорення:
Це дозволить економити колосальні кошти держбюджету.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:00
Дай Б-г!
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