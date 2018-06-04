Це дозволить економити колосальні кошти держбюджету.
Дивися повний текст До аудиту ремонту доріг залучать експертів FIDIC.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59
До аудиту ремонту доріг залучать експертів FIDIC
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До аудиту ремонту доріг залучать експертів FIDIC.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:36
классно делают аудит в Краматорске - вырезают в новом покрытии квадрат размером 20*20см +/- , извлекают его и уходят. В новой дороге остается "кубическая" дыра. Навсегда по всей видимости. Занавес...
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