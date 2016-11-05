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Повітряним силам ЗСУ
передали модернізований Ан-26

Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:05

Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26

Пропонуємо до обговорення:
Церемонія передачі відбулась під час урочистостей з нагоди 70-річчя заводу.

Дивися повний текст Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:06

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