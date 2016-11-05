Церемонія передачі відбулась під час урочистостей з нагоди 70-річчя заводу.
Дивися повний текст Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:05
Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26.
Зараз переглядають цей форум: socioniktest, vasiliybaybuz, vbankov і 56 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|