Церемонія передачі відбулась під час урочистостей з нагоди 70-річчя заводу.
Дивися повний текст Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:05
Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:34
Т.е. раньше " завод провел капремонт 6 тысяч самолетов", а теперь понадобилось целого президента (специально с маленькой буквы) вызывать, чтобы самолёт выпустить ?
Капец, куда катится эта страна ?....
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:08
Ан-26 , конечно, хороший самолёт, только возраст самого молодого уже 32+ года, пора в музей.
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