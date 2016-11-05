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Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Церемонія передачі відбулась під час урочистостей з нагоди 70-річчя заводу.
Дивися повний текст Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
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R2
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:06
целая церемония
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sal
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:34
Т.е. раньше " завод провел капремонт 6 тысяч самолетов", а теперь понадобилось целого президента (специально с маленькой буквы) вызывать, чтобы самолёт выпустить ?
Капец, куда катится эта страна ?....
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LutsMan
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:08
Ан-26 , конечно, хороший самолёт, только возраст самого молодого уже 32+ года, пора в музей.
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warlamp
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Додано: Суб 07 лип, 2018 18:34
LutsMan написав:
Т.е. раньше " завод провел капремонт 6 тысяч самолетов", а теперь понадобилось целого президента (специально с маленькой буквы) вызывать, чтобы самолёт выпустить ?
Капец, куда катится эта страна ?....
все-таки более значительное событие чем открытие акушерского пункта
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Нед 08 лип, 2018 11:19
warlamp написав:
Ан-26 , конечно, хороший самолёт, только возраст самого молодого уже 32+ года, пора в музей.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... -samoletov
“Мы со следующего года планируем ограничить возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть все, что старше 20 лет, летать не будет”, – сообщил Омелян.
Но это для гражданских людей, на военных не распространяется.
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yanyura
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Додано: Нед 08 лип, 2018 15:00
yanyura написав: warlamp написав:
Ан-26 , конечно, хороший самолёт, только возраст самого молодого уже 32+ года, пора в музей.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... -samoletov
“Мы со следующего года планируем ограничить возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть все, что старше 20 лет, летать не будет”, – сообщил Омелян.
Но это для гражданских людей, на военных не распространяется.
Омельян - это наш местный Илон Маск, такой же пиарщик и оторвавшийся от реальности фантазёр. Из 94 гражданских самолётов Украиныы подавляющее большинство "евробляхи" ( и не только евро-) возрастом около 20 лет и более. Юзаем то, что давно уже отбило свои деньги в западных и китайских авиакомпаниях.
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warlamp
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