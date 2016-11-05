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Повітряним силам ЗСУ
передали модернізований Ан-26

Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:57

Re: Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26

  V2 написав:Тому, не варто шукати зради там, де її немає

То це зрада а гумор).
Джон
 
Повідомлень: 376
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