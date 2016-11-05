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Повітряним силам ЗСУ передали модернізований Ан-26
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:57
V2 написав:
Тому, не варто шукати зради там, де її немає
То це зрада а гумор).
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Джон
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