На думку прем'єра, персональну відповідальність за впровадження нової політики в галузі несе Ігор Насалик.
Дивися повний текст Прем'єр анонсував нову політику у вугільній галузі.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:12
Прем'єр анонсував нову політику у вугільній галузі
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Дивися повний текст Прем'єр анонсував нову політику у вугільній галузі.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:12
Ціна популізма, коли йдеш по шляху не підвищення цін на електроенергію до риночної - вимушений казати от таку маячню - знайдіть гроші де не будь. Щоб бютівській люмпен не пищав про "високі зубожілі ціна на газ/вугілля". Рівень адекватності цін на електроенергію в країні тотожній до рівня життя її громадян. Причому неможливо зробити друге краще раніше підвищення цін, доведено історію та життям, шляхом інших країн.
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