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Прем'єр анонсував нову
політику у вугільній галузі

Прем'єр анонсував нову політику у вугільній галузі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:12

Прем'єр анонсував нову політику у вугільній галузі

Пропонуємо до обговорення:
На думку прем'єра, персональну відповідальність за впровадження нової політики в галузі несе Ігор Насалик.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:12

Ціна популізма, коли йдеш по шляху не підвищення цін на електроенергію до риночної - вимушений казати от таку маячню - знайдіть гроші де не будь. Щоб бютівській люмпен не пищав про "високі зубожілі ціна на газ/вугілля". Рівень адекватності цін на електроенергію в країні тотожній до рівня життя її громадян. Причому неможливо зробити друге краще раніше підвищення цін, доведено історію та життям, шляхом інших країн.
locustsucol
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