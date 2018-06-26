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Курс криптовалют: ринок обвалився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap станом на 10:00 за Києвом.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:02
С МММ тоже такое было
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