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ОАЕ мають намір запустити
перший блок ядерної...

ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04

ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...

Пропонуємо до обговорення:
Об'єднані Арабські Емірати оголосили, що перший з чотирьох ядерних енергоблоків, що будуються в країні, буде запущений в експлуатацію в кінці 2019 - на початку 2020 року, повідомила арабська служба Sky News з посиланням на заяву Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), поширену державним інформаційним агентством.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04

Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
cisukr
 
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  cisukr написав:Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?


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trololo
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