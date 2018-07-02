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ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Об'єднані Арабські Емірати оголосили, що перший з чотирьох ядерних енергоблоків, що будуються в країні, буде запущений в експлуатацію в кінці 2019 - на початку 2020 року, повідомила арабська служба Sky News з посиланням на заяву Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), поширену державним інформаційним агентством.
Дивися повний текст ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної електростанції на рубежі 2019-2020 років
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R2
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04
Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
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cisukr
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:17
cisukr написав:
Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
забота об экологии
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:26
а почему это арабы не строят СЭС, у них то отдача с панелей побольше будет чем в Украине? (вопрос сторонникам "зеленой энергии").
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RomanTik
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30
RomanTik написав:
а почему это арабы не строят СЭС
Не строят? Больше миллиарда доллларов, 150 мегаватт уже, с перспективой до 3 гигаватт... хорошо так "не строят".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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