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ОАЕ мають намір запустити
перший блок ядерної...

ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04

ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...

Пропонуємо до обговорення:
Об'єднані Арабські Емірати оголосили, що перший з чотирьох ядерних енергоблоків, що будуються в країні, буде запущений в експлуатацію в кінці 2019 - на початку 2020 року, повідомила арабська служба Sky News з посиланням на заяву Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), поширену державним інформаційним агентством.

Дивися повний текст ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної електростанції на рубежі 2019-2020 років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04

Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
cisukr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:17

  cisukr написав:Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?


забота об экологии
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:26

а почему это арабы не строят СЭС, у них то отдача с панелей побольше будет чем в Украине? (вопрос сторонникам "зеленой энергии").
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30

  RomanTik написав:а почему это арабы не строят СЭС


Не строят? Больше миллиарда доллларов, 150 мегаватт уже, с перспективой до 3 гигаватт... хорошо так "не строят".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:12

Sommer, ну так и вложили бы эти 40 млрд в СЭС раз такое перспективное направление.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:41

  cisukr написав:Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?

страна думает о будущем...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:47

  RomanTik написав:Sommer, ну так и вложили бы эти 40 млрд в СЭС раз такое перспективное направление.


40 млрд вложили около 10 лет назад, когда альтернативная энергетика не была развита.
И по поводу "не строят" больше вопросов нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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