ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...

Додано: Суб 07 лип, 2018 07:25

Тракторист написав: страна думает о будущем... страна думает о будущем...

по хорошему завидую этой стране.точнее, правители."The UAE Peaceful Nuclear Energy Programme will play a strategic role in the growth of our nation by enhancing our energy security, diversifying our economy, and creating employment opportunities for our people, thereby helping secure the future of generations to come." - обращаю внимание на последние слова. Великий человек Его Высочество