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ОАЕ мають намір запустити
перший блок ядерної...

ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04

ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...

Пропонуємо до обговорення:
Об'єднані Арабські Емірати оголосили, що перший з чотирьох ядерних енергоблоків, що будуються в країні, буде запущений в експлуатацію в кінці 2019 - на початку 2020 року, повідомила арабська служба Sky News з посиланням на заяву Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), поширену державним інформаційним агентством.

Дивися повний текст ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної електростанції на рубежі 2019-2020 років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04

Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
cisukr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:17

  cisukr написав:Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?


забота об экологии
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:26

а почему это арабы не строят СЭС, у них то отдача с панелей побольше будет чем в Украине? (вопрос сторонникам "зеленой энергии").
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30

  RomanTik написав:а почему это арабы не строят СЭС


Не строят? Больше миллиарда доллларов, 150 мегаватт уже, с перспективой до 3 гигаватт... хорошо так "не строят".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:12

Sommer, ну так и вложили бы эти 40 млрд в СЭС раз такое перспективное направление.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:41

  cisukr написав:Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?

страна думает о будущем...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:47

  RomanTik написав:Sommer, ну так и вложили бы эти 40 млрд в СЭС раз такое перспективное направление.


40 млрд вложили около 10 лет назад, когда альтернативная энергетика не была развита.
И по поводу "не строят" больше вопросов нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 07:25

по хорошему завидую этой стране.
  Тракторист написав:страна думает о будущем...
точнее, правители.
"The UAE Peaceful Nuclear Energy Programme will play a strategic role in the growth of our nation by enhancing our energy security, diversifying our economy, and creating employment opportunities for our people, thereby helping secure the future of generations to come." - обращаю внимание на последние слова. Великий человек Его Высочество
PSPoldman
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