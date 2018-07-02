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ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Об'єднані Арабські Емірати оголосили, що перший з чотирьох ядерних енергоблоків, що будуються в країні, буде запущений в експлуатацію в кінці 2019 - на початку 2020 року, повідомила арабська служба Sky News з посиланням на заяву Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), поширену державним інформаційним агентством.
Дивися повний текст ОАЕ мають намір запустити перший блок ядерної електростанції на рубежі 2019-2020 років
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R2
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:04
Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
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cisukr
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:17
cisukr написав:
Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
забота об экологии
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:26
а почему это арабы не строят СЭС, у них то отдача с панелей побольше будет чем в Украине? (вопрос сторонникам "зеленой энергии").
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RomanTik
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30
RomanTik написав:
а почему это арабы не строят СЭС
Не строят? Больше миллиарда доллларов, 150 мегаватт уже, с перспективой до 3 гигаватт... хорошо так "не строят".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:12
Sommer, ну так и вложили бы эти 40 млрд в СЭС раз такое перспективное направление.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:41
cisukr написав:
Зачем нефтяной стране 4 атомных энергоблока?
страна думает о будущем...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:47
RomanTik написав:Sommer
, ну так и вложили бы эти 40 млрд в СЭС раз такое перспективное направление.
40 млрд вложили около 10 лет назад, когда альтернативная энергетика не была развита.
И по поводу "не строят" больше вопросов нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Суб 07 лип, 2018 07:25
по хорошему завидую этой стране.
Тракторист написав:
страна думает о будущем...
точнее, правители.
"The UAE Peaceful Nuclear Energy Programme will play a strategic role in the growth of our nation by enhancing our energy security, diversifying our economy, and creating employment opportunities for our people, thereby helping secure the future of generations to come." - обращаю внимание на последние слова. Великий человек Его Высочество
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PSPoldman
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